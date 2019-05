Van Rembrandt tot Roerei in K38

RODEN – In Kunstencentrum K38 (er is altijd wel iets te beleven) opende Harry Tupan, directeur van het Drents Museum, afgelopen vrijdag de expositie ‘Van Rembrandt tot Roerei’. Dertien kunstenaars bogen zich over dit brede onderwerp, geïnspireerd op voedsel. Dit naar aanleiding van de opmerking van de Iraakse kunstenaar Saber Mikael, die zich afvroeg waarom er nooit gegeten wordt bij exposities. Zo kan het dat kunst en voedsel nu hand in hand gaan in Roden.

Met zeer gevarieerd werk van professionele kunstenaars, mag de expositie met recht van hoge kwaliteit worden genoemd. Zeker het bezoeken waard. De expositie loopt tot en met 19 mei.