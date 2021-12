Van tuin naar rotonde

RODEN – Maandagochtend in allervroegte was het druk aan de Dingspil in Roden. Opperhoofd van de buitendienst René van Zonneveld stond er met zijn team, net als de mannen van Erenstein Boomverzorging. De ongeveer negen meter hoge blauwspar moest van zijn sokkel. De boom is door de eigenaren geschonken aan de gemeente en mag de hele maand stralen als kerstboom op het Julianaplein. Terwijl een grijper op de vrachtwagen van de gemeente de boom middels een ketting in de top in bedwang hield, werd de stam doorgezaagd. Daarna ging het gevaarte op transport naar het Julianaplein waar medewerkers van de gemeente de spar optuigden met lampjes.