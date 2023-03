Van tuintje naar nudistencamping

NIEBERT – Maandag 20 februari mocht Eppie Aukema 64 jaar worden. Dit is dan ook niet aan Niebert voorbij gegaan. De tuin van Eppie is namelijk omgetoverd door buren en zijn werkgever tot nudistencamping De Kale Kikker. ‘Het was een complete verrassing voor mij,’ vertelt Eppie. ‘We hebben een weiland achter ons huis en grappen altijd dat we er wel een nudistencamping van kunnen maken. Het is natuurlijk als grapje bedoelt, maar het is altijd blijven hangen. Zo’n camping zou immers een gat in de markt kunnen zijn. Tegenwoordig is er zoveel betutteling om alles, op deze camping zou je helemaal vrij en jezelf kunnen zijn,’ lacht de inmiddels 64-jarige man. ’Het is een aparte leeftijd om zo’n grap uit te halen. Zodra de initiatiefnemers een speciale leeftijd bereiken, kunnen ze zeker een grapje terugverwachten.’