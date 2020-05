Vanaf 11 mei weer buiten sporten voor volwassenen

NOORDENVELD – Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer in groepen buiten sporten. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden, zoals de 1,5 meter afstand en dat er geen wedstrijden gespeeld mogen worden, meldt de gemeente Noordenveld op haar website.

Nu het Kabinet een versoepeling van de maatregelen heeft aangekondigd is het Drents Protocol Sport hiervoor aangepast. Het protocol gold al voor kinderen en jongeren tot 18 jaar maar is nu ook van toepassing op volwassenen. Zij mogen nu ook weer in groepen sporten. Daarnaast mogen de zwembaden weer open. Zwembaden moeten zich daarbij houden aan het door de zwembranche opgestelde protocol ‘verantwoord zwemmen’.

“Nadat de kinderen en jongeren tot 18 jaar weer aan het sporten zijn, geeft het Kabinet nu meer ruimte voor groepen volwassen sporters en mag er weer gezwommen worden. Om dit mogelijk te maken passen de Drentse gemeenten het protocol sport aan. Daarbij blijft het vertrekpunt dat sporten veilig moet gebeuren en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM”. Aldus Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten. “Hierbij houden we vast aan de Drentse aanpak; de Drentse gemeenten maken gezamenlijk afspraken zodat voor alle sportaangelegenheden in Drenthe dezelfde regels gelden”.

Belangrijkste wijzigingen vanaf 11 mei zijn:

Volwassenen mogen weer buiten sporten in groepen, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches

Zwembaden mogen onder voorwaarden weer gebruikt worden. Deze voorwaarden worden gebaseerd op de richtlijnen zoals ze komen vanuit de zwembadbranche en de Vereniging Sport en gemeenten

Er zijn ook zaken ongewijzigd. Binnensporten blijft bijvoorbeeld verboden. Daarnaast moeten kantines gesloten blijven, zijn wedstrijden niet toegestaan en moeten de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

De nu geldende noodverordening wordt dit weekend aangepast aan de nieuwe maatregelen. Verwacht wordt dat een nieuwe verordening 11 mei van kracht is. Tot die tijd gelden de huidige maatregelen en het huidige protocol.