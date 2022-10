Vanaf 24 oktober boeken inleveren voor Roder Boekenmarkt

RODEN – Afgelopen dinsdag vond de aftrapbijeenkomst voor de voorbereiding van de Roder Boekenmarkt op 28 en 29 december plaats. Te midden van vele boeken in dozen en op boekenplanken kregen de meer dan 60 aanwezige vrijwilligers uitleg van voorzitter Arie van Klei. Van 24 oktober tot 1 december kunnen er op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur boeken ingeleverd worden op de marktlocatie CBN 122 aan de Ceintuurbaan Noord 122 (bij het tankstation). Ook kunnen boeken worden ingeleverd bij de bibliotheken in Roden, Peize en Leek, het Verenigingsgebouw in Veenhuizen, de Brinkhof in Norg en de Wereldwinkel (Hart en Kado) in Roden.

De Roder Boekenmarkt is de grootste overdekte boekenmarkt van Noord Nederland. Het is ook nog een goede-doelen-boekenmarkt. De Ghana-werkgroep realiseert projecten in Noord Ghana en de Werkgroep Tsjernobyl-Kinderen organiseert aansterkvakanties voor kinderen die lijden onder de nog steeds voortdurende radioactieve vervuiling van de kernramp in Tsjernobyl. Helaas kunnen door de oorlog in Oekraïne geen kinderen uit Belarus (Wit-Rusland) komen. Thans worden de Oekraïens vluchtelingen in Noordenveld ondersteund en onderzoekt de werkgroep of kinderen uit het radioactieve besmette gedeelte van Oekraïne een aansterkvakantie kan worden aangeboden. Lever daarom je uitgelezen boeken in en geef ze niet alleen een tweede leven, maar steun ook de genoemde goede doelen.