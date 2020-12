Vanaf morgen verplicht in openbare ruimtes: het mondkapje. 95 euro boete als je het niet doet

REGIO – Morgen is het dan eindelijk zover. Morgen start na negen maanden corona de mondkapjesplicht. Wie vanaf 1 december geen mondmasker draagt in publieke binnenruimtes kan een prent tegemoet zien van maar liefst 95 euro. Vandaag nog een dringend advies, vanaf morgen voor iedereen boven de dertien jaar verplichte kost.

Onder publieke binnenruimtes vallen onder andere winkels, theaters, musea, restaurants, stations en luchthavens. Ben je daar, moet –ie op, ga je opeen stoel zitten, mag het masker af. Tussendoor naar het toilet? Opzetten. Ook het onderwijs ontkomt niet aan de mondkapjesplicht. In de gangen is het dragen ervan verplicht, in de les mag het af. Uitzonderingen zijn er ook: kerkgangers, sekswerkers, huisartsen en fysiotherapeuten hoeven geen masker te dragen. Op kantoren is een mondkapje niet verplicht, maar werkgevers kunnen wel regels opstellen. En bij het uitoefenen van je sport mag –ie ook af. Datzelfde geldt voor interviews op radio of tv.