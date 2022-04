Vanaf nu is het weer raak: volop volksvermaak!

‘We voelen ons net een stel koeien die weer voor het eerst de wei in mogen’

RODEN – De mannen van Volksvermaken kunnen niet wachten. Na twee nagenoeg feestloze jaren mag de vereniging die tot eerste doel heeft om het volk te vermaken weer los. De kinderboerderij vierde zaterdag de opening van het seizoen, de tweede activiteit die op de planning staat is het traditionele neutjeschieten op tweede Paasdag. Met voorzitter Lammert Kalfsbeek nemen we de programma door.

De club is compleet en iedereen zit weer op z’n plek, begint Kalfsbeek die al sinds 2016 met de hamer mag zwaaien. Nog steeds zit hij helemaal op zijn plek bij Volksvermaken. Al waren de afgelopen twee jaren op z’n zachts gezegd pittig. ‘We zijn er niet voor om op onze handen te zitten. Toen vorig jaar rond deze tijd niet doorging, en vlak daarna Kleintje Rodermarkt ook niet, durfden we bijna niet meer vooruit te kijken. De meeste activiteiten hebben we weggegumd. We kwamen met een virtuele lus en met de oriënteringsrit. Prima als alternatief, maar het is niet wat je graag wilt. Je mist iets past als het er niet meer is. Wat dat betreft raakt Thomas Acda precies de gevoelige snaar met ‘Als ik je weer zie’. En je hoort het overal; mensen hebben weer zin in een feestje. Gelukkig staat alles nu weer in de startblokken. En dat is fantastisch. We voelen ons net een stel koeien die weer voor het eerst de wei in mogen, haha. Neutjeschieten is voor ons de echte aftrap van het seizoen. Het wordt altijd goed bezocht, zowel door ouders en kinderen. Daarna volgt van 25 tot en met 29 mei Kleintje Rodermarkt met kermis op de Brink. Het hemelvaartconcours op donderdag gaat ook echt leuk worden. Kleintje draait echt wel om de paardensport. Op dezelfde dag word ook de grote braderie gehouden. Donderdag staat ook de autopuzzelrit op het programma, wegens succes geprolongeerd.’ Zaterdag is het Kleintje Mokum in het centrum van Roden. Amsterdamse volksmuziek op straat met liveartiesten, georganiseerd door de Roder horeca. Op het evenemententerrein worden de Bixie-wedstrijden (springen, dressuur en mennen) en het ponyconcours gehouden. ’s Avonds, rond een uurtje of tien, is er een spectaculaire vuurwerkshow met muziek. Zondag is de laatste dag van Kleintje Rodermarkt; die wordt als altijd afgesloten met het tuigpaardenconcours. Met showrubriek, belooft Kalfsbeek. En natuurlijk met een hoop gezelligheid in het centrum.

Door naar de volgende volksvermakentopper: De Lus van Roden. Een lustrum. De Lus viert namelijk haar vijftigste verjaardag. ‘De inschrijvingen gaan hard. Zover ik weet zit het zelfs al bijna vol. We gaan nog bekijken hoe we invulling gaan geven aan het programma. Of er een jongeren- of een vrouwenkoers verreden wordt hangt nog even af van een andere koers die ergens anders op dezelfde dag verreden wordt. Sowieso zijn er extra koersen tussendoor. De nightriders starten om tien uur. Of ze door de kroeg gaan, weet ik niet. Dat zou wel het mooiste zijn. Maar dat is aan de luscommissie.’ Na de Lus is het bijna tijd voor het feest der feesten: Rodermarkt! De fameuze feestweek wordt dit jaar gehouden van 23 tot en met 28 september. Kalfsbeek hoopt dat de organiserende partijen meer gaan samenwerken. ‘We hebben allemaal hetzelfde doel: een leuke feestweek. Hoe leuk zou het zijn dat de horeca, Jaarbeurs en Volksvermaken samen optrekken om er iets moois van te maken? Het programma is als vanouds met de Rodermarktparade (thema is ‘Vrijheid blijheid’) op zaterdag, de paarden- en warenmarkt op dinsdag en op woensdag worden geheel volgens traditie de kortebaandraverijen gehouden. Niet heel veel veranderingen, wat goed is, is goed.’

Wat wel verandert, is de opzet van de Weihnachtsmarkt. Die wordt georganiseerd op 10 en 11 december, nadat op 12 november Sinterklaas Roden binnen is gereden. De Weihnachtsmarkt dus. Dat wordt dit jaar voor het eerst een tweedaags event. Winterse gezelligheid op de Brink. ‘We streven ernaar om de grootste kerstmarkt van het noorden te worden met een grote aantrekkingskracht vanuit de regio. Zonder al te veel los te laten: we gaan nieuwe dingen doen. De kraampjes zijn overdekt en kunnen worden afgesloten. Verder zijn er verschillende muziekpodia. Maar dat duurt gelukkig nog even. We zijn weer los en daar zijn we blij mee. Vanaf nu is het weer raak: volop volksvermaak!’