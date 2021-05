Vanaf nu vijf keer vijf kilometer lopen in Noordenveld

NOORDENVELD – Vanaf nu kunnen hardlopers en wandelaars vijf nieuwe routes in de gemeente Noordenveld lopen. De eerste route werd afgelopen donderdag feestelijk gepresenteerd in Veenhuizen in bijzijn van vertegenwoordigers van de verschillende hardloopgroepen in Noordenveld en de rotaryclub Roden-Leek, lopers uit Veenhuizen en Norg en Wouter Meertens, sportcoach bij Welzijn in Noordenveld (WiN).

Als sportcoach bij WiN is Meertens betrokken bij de organisatie van de Run van Roden, die twee jaar geleden opnieuw is opgepakt. Vanwege de coronapandemie ging de Run vorig jaar niet door, maar dit jaar wilde de organisatie wel iets doen. ‘We merken dat de hardlopers het missen,’ zegt Meertens daarover. ‘We bedachten dat het mooi zou zijn om toch een rondje te maken. Als sportcoach bij WiN wil ik er graag zijn voor alle inwoners van de gemeente. Daarom hebben we ook contact gezocht met de andere loopgroepen in Noordenveld en werd er een werkgroep opgericht om nieuwe routes aan te leggen.’

Vanaf nu kan iedereen op eigen gelegenheid de routes van vijf kilometer wandelen of hardlopen in Roden, Norg, Peize, Veenhuizen en Steenbergen. De routes zijn te vinden op de website www.hardlopeninnoordenveld.nl. Hier kunnen lopers ook hun tijd achterlaten, zodat er ook nog een competitief element is toegevoegd. ‘We willen op deze wijze de fanatiekelingen ook betrekken,’ aldus Meertens. Het is echter niet noodzakelijk om de tijd te noteren. Wie recreatief een rondje wil rennen of de route wil wandelen is ook van harte welkom mee te doen.

De routes zijn ontwikkeld in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Noordenveld en worden aangegeven door middel van bordjes, die zijn ontworpen door Media-Totaal in Roden. Rotaryclub Roden-Leek financierde de bordjes en palen.

Dankzij de samenwerking in de werkgroep is er onderling goed contact ontstaan tussen de verschillende loopgroepen in Noordenveld, vertelt Meertens. ‘Dit is een mooie samenwerking, die smaakt naar meer.’