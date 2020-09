Vanavond vervroegde persconferentie: mogelijk strengere maatregelen

REGIO – Vanavond komen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om 19.00 met een persconferentie. Normaal gesproken stond dat voor komende dinsdag gepland, maar het persmoment is vervroegd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er strengere maatregelen worden aangekondigd.

De maatregelen die waarschijnlijk vanavond worden aangekondigd: horeca om 22:00 uur dicht, gezelschappen bij mensen thuis terug naar maximaal 4 personen, maximaal 30 personen in publieke ruimtes, ook in restaurants. Het personeel is hierbij niet meegerekend. In de buitenruimte gaat landelijk een maximum van 50 personen gelden voor bijeenkomst.

De coronacijfers blijven stijgen in Nederland. Ten opzichte van andere landen in West-Europa staan we er niet best voor met de verspreiding van het virus, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Van de 25 verschillende veiligheidsregio’s hebben er op dit moment 14 de status ‘zorgelijk gebied’. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers waarschuwde in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat de maatregelen die anderhalve week geleden zijn genomen niet genoeg zijn om verdere verspreiding te voorkomen. Het pleit ervoor om rigoureuzer in te grijpen. Mondkapjes verplicht stellen op drukke plekken zou een goede overweging zijn. Net als de oproep om thuis te werken, het verkleinen van de maximale groepsgrootte en het niet meer toelaten van publiek bij grote sportwedstrijden, zo zei hij.

Ook in het verspreidingsgebied van de Krant nemen de besmettingen toe. Zo zijn er in verpleeghuis De Omloop in Norg 5 bewoners overleden aan de gevolgen van COVID-19, ook zijn er enkele medewerkers besmet. Bij Interzorg de Hullen in Roden zijn bewoners en verpleegkundigen van de afdeling De Borgen besmet. Volksvermaken Roden bracht vandaag naar buiten dat er enkele bestuursleden positief getest zijn op het coronavirus. Op de Lindenborg in Leek was er een besmetting en op een basisschool in Peize eveneens.

