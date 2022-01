RODEN – Tijdens oud en nieuw werd de vlonder in de Loop aan de Weidebloemenweg in brand gestoken. De brandweer rukte met groot materieel uit om de boel te blussen. Wat er overbleef was een trieste aanblik, vond kunstenaar en zeefdrukker Peter O. Gerrits uit Roden. Hij maakte een artistieke zeefdruk van de overblijfselen. De titel van het werk: ‘Ach’ waarom toch? Een impressionistische weergave van de resten van vandalisme.