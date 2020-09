Vandalen vernielen voor 1000 euro in Westervelde

WESTERVELDE – Op zondag 23 augustus zijn er vernielingen ontdekt aan een bankje en een kombord op de hoek van de Noordstukken en de Eenerstraat bij Westervelde. Wij zoeken mensen die iets hebben gezien of gehoord contact met ons op te nemen.

Het bankje op de hoek van de Noordstukken bij de Eenerstraat is vernield. De planken lagen los op de grond. Een kombord (zone 60) lag ook in twee delen op de grond. Er lijkt geen sprake te zijn van een ongeval, het lijkt op een zinloze actie van vernieling. Het bankje is inmiddels weer gerepareerd en een nieuwe paal voor het kombord is besteld. De schade is rond de 1.000 euro.

De schade is op zondagochtend 23 augustus ontdekt. Heeft u iets gezien of gehoord wat ons kan helpen erachter te komen wat hier is gebeurd? Bel dan met de politie Noordenveld 0900-8844 of meld het bij de afdeling beheer van de gemeente Noordenveld 050 – 50 27 333. Alvast dank voor uw hulp!