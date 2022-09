EEN-WEST – Een drukte van belang afgelopen zondag op de varkensboerderij van de familie Geijsel aan de Schansweg in Een-West. In het kader van ‘De dag van het varken’ konden liefhebbers van de roze knorrepotten ze komen bewonderen op de boerderij. En wie wou, kon ook nog even met een varken op de foto. Hier ging het echter wel om een nepvarken, want in verband met strenge hygiënevoorschriften is het niet mogelijk met een echt exemplaar op de kiek te gaan.