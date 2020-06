RODEN – Om de woekerplant Berenklauw aan te pakken in het Rodense, worden varkens ingezet door de gemeente Noordenveld. De gemeente roept vaker de hulp van dieren in (zie de schapen die jaarlijks grazen in en om Roden). De varkens doen goed hun best en zijn te vinden in het parkje langs de noordelijke rondweg te Roden. Een prachtig aangezicht!