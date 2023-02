Vasalis poëzieavond op 15 februari

Werkgroep aan de slag met poëziefiets- en wandelroute en Vasalis op scholen

RODEN – Naast het dorp van Ot en Sien kun je Roden straks ook rustig het dorp van Vasalis noemen. Vorig jaar is er een schitterend kunstwerk onthuld op het Heereborchplein ter nagedachtenis aan de dichter die het laatste deel van haar leven in Roden doorbracht. En als het aan de enthousiaste Vasalis-werkgroep ligt, blijft het daar niet bij. De werkgroep is bezig om een Vasalis wandel- en fietsroute op te zetten. Ook is er contact gelegd met scholen om de beroemde dichter in de klaslokalen te krijgen. Maar allereerst willen Ilse Top, Helmieke van Ditmarsch en Floor Cnossen aandacht voor de Vasalis poëzieavond die op woensdag 15 februari gehouden wordt bij Boekhandel Daan Nijman in Roden.

Het idee voor een poëzieavond is vier jaar geleden geboren. Het plan was om tijdens de avond een essay te presenteren, het boekje, opgemaakt in de stijl van haar eigen bundels, moet een ode brengen aan Vasalis. Drie jaar geleden, vlak voor corona, kwam het eerste exemplaar uit: Brieven aan Vasalis, door dichter en toenmalig werkgroeplid Nicolette Leenstra. Het tweede essay ligt klaar. Marga Kool schreef ‘Langs de touwladder’, het boekje gaat over het vertalen van gedichten waarbij je soms met een touwladder in de gedichten moet klimmen om ze te kunnen vertalen van zeg, Nederlands naar Drents, legt Ilse Top uit. ‘In totaal willen we tien boekjes uitbrengen zodat er een serietje ontstaat. Ieder jaar benaderen we iemand anders om het boekje te schrijven.’ Marga Kool is (streektaal)schrijfster, dichter en politica. Ze is vooral bekend van haar werk in de Drentse taal.

Poëzieroute

De werkgroep bruist van de plannen. Naast Top, Van Ditmarsch en Cnossen bestaat de club uit Ton Peters en Marianne Weits. ‘De hoofdlijnen voor de wandel- en fietsroute hebben we al te pakken’, zegt Van Ditmarsch. ‘Het vertrekpunt voor beide routes is het kunstwerk op het Heereborchplein. De wandelroute leidt naar het Vasalismonument op Landgoed Mensinge, het monument met de stenen. Iedere steen heeft een letter waar bezoekers een dichtregel van kunnen maken. De fietsroute gaat langs de Zulthe, waar Vasalis gewoond heeft, en wordt vervolgd richting het Natuurschoonbos in Nietap tot aan het Leekstermeer. Onderweg worden fietsers en wandelaars getrakteerd op gedichten van Vasalis. ‘Ze heeft prachtige natuurgedichten geschreven, ook in de periode dat ze in Roden woonde. Hoe leuk zou het zijn deze gedichten af te drukken op borden die we langs de route plaatsen? Of op gevels van bedrijven, zoals dat in Den Haag ook gebeurt. We willen het plan voor een poëzieroute zo snel mogelijk oppakken. Hier zijn potjes voor. Daar zullen we voor moeten lobbyen.’

Op zich is het best bijzonder dat Vasalis zo bekend is geworden. Ze heeft slechts drie dichtbundels geschreven. Maar wel drie pareltjes. ‘Vasalis laat een klein oeuvre van grote waarde na’, kopte het NRC. Haar beroemdste werk is ‘Parken en woestijnen’ uit 1940. De tweede bundel ‘De Vogel Phoenix’ volgde 7 jaar later. In 1954 verscheen haar laatste werk ‘Vergezichten en gezichten’. In 1974 ontving ze de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre en in 1983 mocht ze de fameuze P.C. Hooftprijs in ontvangst nemen, de belangrijkste Nederlandse literatuurprijs voor een oeuvre. In 2002 verscheen postuum ‘De oude kustlijn’, een boekje met gedichten die ze in 1955 heeft geschreven.

‘Het mooie van de gedichten van Vasalis is dat ze heel toegankelijk zijn’, vindt Top die haar eerste Vasalis-gedicht las toen ze pakweg tien jaar oud was. Omdat de gedichten ook heel geschikt zijn voor de jongere generatie, wil de werkgroep de scholen in. ‘Eigenlijk is Vasalis al binnen op de Ronerborg en de Lindenborg. Op de Ronerborg hangt een dichtregel boven de kluisjes, in de Lindenborg in de kantine. Toch zouden we ook graag zien dat haar werk wordt opgenomen in de lesstof. Er zijn al gesprekken gevoerd met de directie. Daar is positief op gereageerd.’

Vasalis poëzieavond

Tot slot nog even over de poëzieavond. Die staat op woensdag 15 februari, in de geboorteweek van Vasalis, vanaf 19:30 gepland bij Boekhandel Daan Nijman in Roden. Het goede nieuws: er zijn nog kaarten. Minder goed nieuws: de kaartverkoop gaat hard. De helft is inmiddels verkocht. Voor 15 euro ben je binnen, word je verwend met een hapje en een drankje én het nieuwe essay door Marga Kool. Special guest: The Woodsman treedt op, hij heeft een gedicht van Vasalis op muziek gezet. Directeur van Museum Nienoord Geert Pruiksma vertelt over Hercules Seghers, de favoriete schilder van de dichter. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Daan Nijman.