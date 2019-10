Veel belangstelling bij opening Natuurplaats Noordsche Veld

NORG – ‘Goed om te zien dat er zoveel mensen zijn. Dat hadden we niet verwacht’, aldus Peter van Wijk, eigenaar van Theehuis de Bosrand. Samen met zijn vrouw Marianne stapte hij in een omvangrijk project, waarbij ook Staatsbosbeheer nauw werd betrokken. Het resultaat is Natuurplaats Noordsche Veld, sinds dit weekend ook geopend voor publiek.

De Natuurplaats is een plek in de prachtige natuur van de Kop van Drenthe waar je de omgeving en haar verhalen via allerlei activiteiten en diverse fiets- en wandelroutes kunt ontdekken. Zo kan je het pad van de das volgen en je buiten vermaken met natuurlijke elementen in de Speelnatuur. Naast het nuttigen van een versnapering kan je lezen in de natuurbibliotheek en wandelen tussen de raatakkers.

Een raatakker is een kleine vierkante akker omringd door aarden wallen die in de Late Bronstijd werd gebruikt voor de akkerbouw. De nieuwe raatakkers bij De Natuurplaats worden de komende tijd steeds meer ingevuld. De Nederlandse landgeit, de ‘koe van de arbeider’, is het eerste oude landbouwhuisdierenras dat op een van de raatakkers bij De Natuurplaats is gehuisvest.

Naast De Natuurplaats ligt voormalig munitiedepot Donderboerkamp. Het terrein bestaat uit 24 bunkers die tijdens de Koude Oorlog in de jaren 60 zijn gebouwd. Ooit lagen de bunkers vol met munitie voor de Amerikanen. Nu is Zorgboerderij Prins er gevestigd en worden een aantal bunkers gebruikt door organisaties op het gebied van kunst en cultuur zoals de PeerGrouP. Het munitiedepot is veranderd in cultuurlandgoed Donderboerkamp: een plek waar ruimte is voor zorg, kunst en cultuur.

Eén van de sprekers was Bert Hummelen van Staatsbosbeheer. Hij sprak over de unieke samenwerking tussen het ondernemersduo Van Wijk en Staatsbosbeheer. Over de Natuurplaats zei hij het volgende: ‘Dit is een plek, waar eigenlijk alles kan. Het is een broedplaats van allerlei zaken. Maar de Natuurplaats is nog niet klaar en zal dat ook nooit zijn. We zullen continu inhoud geven aan deze plek, om te laten zien hoe het ooit was en hoe het nu is.’

Na deze speech was er toneel en een kleine bloemlezing. Het slotakkoord was wederom voor Peter en Marianne, die onder andere de vader van Marianne hartelijk dankten voor het vele werk wat hij verzette de afgelopen maanden.