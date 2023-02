Veel belangstelling in Zorgcafé

NORG – In het Zorgcafé in Norg werd op maandag 6 februari een bijeenkomst gehouden waar notaris Bert Rijks uit Roden inging op de vraag ‘Wat en hoe te regelen, als ik het later zelf niet meer kan’. Het ging hierbij vooral om de juridische aspecten die bij het regelen van bijvoorbeeld een volmacht bij een levenstestament om de hoek komen kijken.

Er was veel belangstelling. De organisatie, in handen van Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld, telde meer dan 70 bezoekers. Na een presentatie, stond Bert Rijks uitvoerig stil bij de vragen die vanuit de zaal naar voren kwamen.

Op maandag 6 maart wordt de volgende avond gehouden in de locatie van Groenzorg aan de Eenerstraat 65 in Norg. Dan is het het onderwerp Mantelzorg. Inloop vanaf 19.00 uur en aanvang 19.30. Informatie bij WiN Servicebureau 050 3176500.