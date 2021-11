Veel deelnemers en goed judo in Veendam

LEEK – Zaterdag 20 november hebben 15 judoka’s van Judo Academy NN deelgenomen aan het regiotoernooi in Veendam. Het was erg leuk om te zien dat er JA-NN deelnemers waren vanuit de locaties Harkstede, Groningen en Leek. De coaches waren trots op de hoeveelheid deelnemers en de persoonlijke groei die de sporters hebben geboekt. John van der Meer: “Het is fantastisch dat er zoveel deelnemers zich hadden ingeschreven voor dit toernooi! Heel knap als je bedenkt dat meer dan de helft van deze groep nog maar 2/3 maanden op judo zit. Daarnaast is het erg mooi om te zien dat de JA-NN judoka’s probeerden om meerdere worpen toe te passen die geleerd zijn op de trainingen! Ik zag bij sommige judoka’s dat er zelfs werd geprobeerd om in drie verschillende richtingen te werpen!” De uitslagen: 1e Milan Kloetstra, 1e Arno Cornelissen, 1e Philip Dierckx, 2e Esmee Stoit, 2e Tristan Deun, 2e Eden Zuidland, 2e Noah van der Meer, 3e Nero Quist, 3e Marino Koca, 4e John Weessies, 4e Quint Verhoeven, 4e Liam Zuidland, 4e Noam Haase, 4e Annelie Akkerman, 4e Loïs van Roy. Wil je ook een keer deelnemen aan een training bij Judo Academy NN? Check dan www.judoacademy-nn.nl voor het lesrooster!