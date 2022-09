Veel drukte bij vijftigjarig jubileum zwembad Haulerwelle

HAULERWIJK – Vrijdag bestond zwembad Haulerwelle 50 jaar. Hoewel het weer niet zo mooi was als de afgelopen tijd, trokken de bezoekers zich daar niet zo veel van aan. Zo’n 160 kinderen spetterden en speelden in het water. Ze konden levend sjoelen, er was een springkussen en ze konden natuurlijk lekker zwemmen.

De dorpen Haule, Haulerwijk en Waskemeer maakten vijftig jaar geleden hard voor een zwembad met een camping. Die camping ging niet door, maar het zwembad kwam er. Nog steeds wapperen de vlaggen van de drie dorpen bij het zwembad. Secretaris Kiena Bouwer kijkt tevreden op het afgelopen jaar terug. ‘We hadden een prachtige zomer, wat voor wel 25.000 bezoekers zorgde.’ Het officiële gedeelte was vanaf vijf uur, toen werden de gemeente, oud bestuursleden en oud-badpersoneel ontvangen.’ De toekomst ziet er voor zwembad Haulerwelle rooskleurig uit. ‘We hebben, zelfs bij een slechte zomer zoals vorig jaar, een vaste groep zwemmers van zo’n 60 à 70 mensen die elke ochtend komen zwemmen.’