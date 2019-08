Veel meisjes bij voetbalkamp

NORG – Elk jaar organiseert FC Groningen samen met de vv Gomos het voetbalkamp voor jongens en meisjes. Het is te zien dat het Nederlands vrouwenelftal de laatste jaren veel succes heeft behaald. Voetbal is ineens ook een bijzondere populaire sport bij de meisjes. De deelname van meisjes was dit jaar dan ook groot te noemen. Dinsdag is er begonnen met het 4 daagse kamp, dat voor de tiende keer op rij in Norg werd gehouden. Natuurlijk speelde de warmte de deelnemers wel degelijk parten, maar het enthousiasme was niet minder groot. Woensdag was er een hoogtepunt: de selectiespelers van FC Groningen kwamen voor de deelnemers van het voetbalkamp de trainingen verzorgen.