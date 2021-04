Veel onduidelijkheid bij vaccinaties

‘De ene dag horen wij iets, de volgende dag moeten we prikken’

NOORDENVELD – De huisartsen in Noordenveld zijn begonnen met het vaccineren van 60-plussers. In tien dagen tijd worden in de praktijk van huisarts Marijke Olthof in Roden maar liefst 140 geprikt. Dat vereist veel geregel, vertelt Olthof. ‘We hebben het geluk dat we een stagiaire hebben die in twee blokken van twee uur mensen prikt.’

De groep die nu door de huisartsen wordt geprikt is tussen de 60 en 65 jaar. Dat ouderen eerst worden gevaccineerd komt doordat de overheidsstrategie erop is gericht om de zorg en de intensive care (IC) te ontlasten. ‘Ouderen lopen een veel groter risico om op de IC terecht te komen,’ geeft Olthof aan. ‘Slechts 10 procent van de mensen op de IC is onder de 50.’

De patiënten van Olthof worden geprikt in de eigen praktijk, maar iedere huisartsenpraktijk heeft een eigen beleid. ‘Sommige praktijken huren ruimte of doen het in het weekend, zodat zij sneller klaar zijn. De reguliere zorg gaat ook gewoon door,’ zegt Olthof. Zij geeft aan dat het lastig was om beleid te maken, omdat huisartsen ook niet alles weten: ‘Wij horen hetzelfde als wat mensen in het nieuws horen, zien en lezen. De ene dag horen wij iets, de volgende dag moeten we prikken. Dat vraagt om veel flexibiliteit.’

Er wordt gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca, dat recent in het nieuws kwam vanwege een aantal gevallen van een zeldzame vorm van ernstige trombose bij gevaccineerden onder de zestig. ‘Precies op het moment dat wij zouden beginnen met prikken kwam het nieuws dat mensen onder de zestig niet meer gevaccineerd mochten worden met AstraZeneca. Dat leidt tot veel onzekerheid, ook bij mensen boven de zestig.’ De telefoon staat dan ook roodgloeiend in de praktijk van Olthof, doordat mensen veel vragen hebben over het vaccin. Hoe kan het dat mensen boven de zestig wel gevaccineerd mogen worden met AstraZeneca? ‘Bij 60-plussers zijn geen gevallen van ernstige trombose bekend,’ antwoord Olthof. ‘Daardoor kan deze groep wel gewoon met dit vaccin geprikt worden. Overigens is de kans op trombose door het vaccin veel kleiner dan de kans om ernstig ziek te worden door corona. Toch zijn mensen bang voor het vaccin, omdat zij het niet kennen en de verhalen hierover breed zijn uitgemeten in de pers.’

Ondanks de vele vragen is de vaccinatiebereidheid groot, zegt Olthof: ‘De meeste mensen die zijn opgeroepen komen gewoon. Een enkeling heeft vragen en komt dan alsnog. Slechts heel weinig mensen komen niet.’ Zij willen wachten tot zij een ander vaccin kunnen krijgen. Olthof noemt dat een gok: ‘Wij kunnen geen toezeggingen doen dat er nog andere vaccins komen. Dit is wat wij nu doen, dit stukje kregen wij toebedeeld, met dit vaccin. Of er nog een mogelijkheid komt op een ander vaccin is nog zeer de vraag.’ In principe kunnen de meeste mensen geprikt worden met het vaccin van AstraZeneca.

In de praktijk van Olthof worden momenteel 22 personen per dag geprikt. Dat is een grote logistieke operatie, aldus de huisarts: ‘In één ampul zitten 11 doses. Zodra je de ampul aanbreekt moet die binnen zes uur opgemaakt worden. Het is een heel geregel om te zorgen dat daar voldoende patiënten voor komen, zodat we niets verspillen.’ Dat risico is wel aanwezig. Aanvankelijk had Olthof één doos met daarin 110 ampullen besteld. ‘Dat is ruim voldoende voor onze praktijk,’ zegt zij. Er werd echter één doos extra meegeleverd, zodat niet alleen 63- en 64-jarigen, maar ook 60-, 61- en 62-jarigen gevaccineerd konden worden. ‘Maar zoveel patiënten hebben wij niet, waardoor wij veel te veel vaccins hebben.’

Deze week is de huidige doelgroep gevaccineerd. Met de overgebleven vaccins mogen patiënten in de groep 65-75 jaar worden gevaccineerd. Olthof: ‘We gaan hen nu benaderen en zoveel mogelijk inplannen voor een prikafspraak.’