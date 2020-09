Geert Rijpma over het feest der feesten

RODEN – Nooit eerder gebeurd. Geert Rijpma die Rodermarkt mist. Ook nog nooit eerder voorgekomen dat hét feest van Roden wegens uitbraak van een virus niet doorgaat. Maar goed, het is niet anders, reageert Rijpma nuchter. Hij vind het een goed besluit. Want als je in Roden een feest houdt, heeft dat een enorme aantrekkingskracht op de regio. Voor een feestje in Roden rijden ze rustig 60 kilometer, weet Rijpma die 18 jaar in het bestuur van de Roder jaarbeurs zat. “Rodermarkt is uniek. Veel oud-Roners zoeken het op, het is net één grote reünie.”

Ook al gaat de Rodermarkt dit jaar niet door, erbij stilstaan doen we zeker. Al is het maar om herinneringen op te halen. Om voor heel even in die roes te komen. Maar dan wel met koffie in plaats van bier. Geert Rijpma (72) heeft ze genoeg, hilarische anekdotes. Geert en zijn vrouw Henny zijn vaste gasten op de Ronermaark. Start- en eindpunt: het voorplein van de Jaarbeurs. “Een gezellig feest. Je komt iedereen weer tegen. We gaan elke dag, Henny en ik. En altijd: samen uit, samen thuis. En tussendoor zien we elkaar nauwelijks. Vrijheid, blijheid. Ik ken zóveel mensen en Henny heeft haar vriendinnen. Ik heb 18 jaar in het Jaarbeursbestuur gezeten, als hoofd standwerver. Met heel veel plezier. De beurs is één grote familie. Toen ik 69 was, ben ik gestopt. Ik was ook nog fulltime aan het werk in de meubelen. Het is net als met mais: hoe hoger het mais, hoe groter de stress. En met Rodermarkt staat het mais hoog. Standhouders die op het laatste moment afzeggen, dan moet je snel schakelen. Bovendien, er moet ook eens nieuw bloed in het bestuur, iemand met frisse ideeën, vind ik.”

Een geweldige tijd, zegt Geert over de beursperiode. “Het is een utopie: je hebt een kaal veld, zet er tenten op, je hebt vijf dagen feest en daarna is het weer gras. Net een bedrijf waar honderd man werken, maar dan één die 5 dagen bestaat. Een gigantische investering. Dat moet gemanaged worden. En geloof me, dat gaat niet altijd van een leien dakje met 10 man in het bestuur. Je moet heel wat water naar de zee dragen voor de boel helemaal staat. Er vallen eens harde woorden. Hoort erbij. Ik heb ook wel eens trammelant gehad met een bestuurslid. Hadden ze Mooi Wark geboekt voor dinsdagmiddag. Die stond normaal gesproken altijd bij Klaas Pruim op dinsdag. Een publiekstrekker van jewelste. Ik voorzag toestanden met de beurs. Als standhouders door het lawaai geen gesprek kunnen voeren met klanten gaat het mis natuurlijk. Krijg je klachten, of mensen willen hun geld terug. Zover is het gelukkig niet gekomen, de band heeft de bas eruit gehaald. Probleem opgelost.” De beurs in combinatie met entertainment en muziek is echt uniek in Nederland, weet Geert. “Er worden weinig evenementen van deze omvang in tenten georganiseerd. Dat kan dankzij de enorme club vrijwilligers. Als we die niet hadden, kon die hele beurs niet uit. De jaarbeurs is zó groot geworden, daar profiteert iedereen van, ook de horeca in het centrum”, zegt Geert die zo’n 15 jaar geleden met Peter Timmer een voorstel deed om de tent om te draaien. “De amusementtent stond achterop het terrein, tegen de camping aan. De beurstent stond op het voorplein. Wanneer je dat om zou draaien kun je de beurs beter afsluiten en is het op het voorplein een stuk gezelliger, was het idee. Dat pakte goed uit.”

Fruit coördinator

Rodermarkt en sappige anekdotes, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geert kent ze ook wel. Genoeg. Niet allemaal even publicabel overigens. Maar deze moet kunnen, vindt Geert. “Het was in de tijd dat de smoothies opkwamen. Er was een standhouder die had zich ingeschreven voor een kraam op het voorplein. Een enorme chaoot. De man had geen koeling bij zich en sliep in z’n stand. Dat kon helemaal niet natuurlijk. De Keuringsdienst van Waren was ook al geweest. We moesten van die man af. En dat ging niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk lukte het om hem weg te krijgen. En iedere keer als we weer vergadering hadden vroegen ze: ‘Geert, hoe zit het met die man met de smoothies, staat –ie er nog?’ Ik kreeg een pet van het bestuur. ‘Fruit coördinator’ stond erop.”

Dat Ronermaark er door corona dit jaar niet in zit is jammer, maar het enige juiste besluit, vindt Geert. “Ik zou het verkeerd gevonden hebben als ze het wel hadden laten doorgaan. Als je in Roden een feest organiseert, komen ze overal vandaan. Roden heeft een enorme aantrekkingskracht. Anders dan Peize. Als ze daar een feest organiseren komen er Peizenaren. Je moet je verstand gebruiken. Als mensen vier pilsjes op hebben gaan ze om elkaar heen hangen. Dat hou je niet in de hand. Er zijn mensen die de regering de schuld geven van corona. Die viruswaanzin, daar snap ik niks van. Zeker, er zijn mensen in de problemen gekomen door corona. Dat is erg. Maar gezondheid gaat boven alles. Ik stel me erop in. Het is hoe je er zelf mee omgaat. Je moet er geen drama van maken. Volgend jaar maar een extra groot feest.”