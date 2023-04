Veel paaspret bij het nootjesschieten op OBS De Tandem

RODEN – Afgelopen woensdag 5 april werd er een ware paastraditie in ere gehouden op OBS De Tandem. De kinderen van groep 3 tot en met 8 verzamelden zich op het schoolplein om te gaan nootjesschieten. ‘Het was hartstikke gezellig,’ vertelt juf Marinka Werkman van groep 8. ‘De kinderen werden verdeeld in twaalf groepjes, onder leiding van de leerlingen van groep 8. Na een oefenrondje gingen de wedstrijden van start. Uit elk groepje kwam één winnaar die het daarna weer tegen elkaar opnamen in de spannende finale.’ Winnares Fenna uit groep 5 kreeg niet alleen een chocolade paashaas, maar mocht ook de wisselbeker ontvangen van voormalige winnares Evelien uit groep 7. ‘Het was een zeer geslaagde dag, de kinderen van groep 1 en 2 kwamen natuurlijk ook even kijken bij de finale. Het is erg leuk om te zien hoe alle kinderen elkaar helpen. We hadden gezellige muziek opgezet en er kwamen veel ouders om de kinderen aan te moedigen.’