Veel persoonlijke records voor masters Aqualero

LEEK/RODEN – Aqualero masters zwemmen verdienstelijk bij het open Nederlands Kampioenschap voor Masters, 3 keer zilver voor Annette Korving-Leijenaar. De masters van zwemclub Aqualero uit Leek-Roden deden afgelopen weekend mee met het open Nederlands Kampioenschap voor Masters in Heerenveen. In totaal deden 8 zwemmers mee op veel verschillende afstanden, ook waren er estafette teams actief. Er werden van vrijdag tot zondag veel persoonlijke records gezwommen. Annette Korving-Leijenaar grossierde in medailles: zij zwom naar het zilver op alle schoolslag afstanden bij de dames 55+ en op de 200 meter schoolslag verbrak ze haar persoonlijk record met maar liefst 3 seconden. Marcel Jonkman pakte het brons op de 50 meter schoolslag bij de heren 55+. De jeugd van Aqualero zwom zaterdagavond tijdens een wedstrijd in Wolvega vele persoonlijke records bijeen, Paulien Baas zwom er maar liefst 3.