Veel plezier tijdens de workshop piramide bouwen in museum Kinderwereld

RODEN – In Speelgoedmuseum Kinderwereld konden kinderen knippen, plakken, zagen en snijden om een piramidemolen te versieren. Een piramidemolen is een prachtig en kunstzinnig houten object, ze werden 200 jaar geleden gebouwd. Boven op de toren zit een molen, die door de warmte van kaarsjes gaat draaien. De molens werden gebruikt als kerstboom, om te voorkomen dat er steeds jonge sparren en dennen gekapt werden. Kinderen konden tijdens deze workshop hartjes en andere figuurtjes zagen en schuren, om de piramide mee te versieren. De molen stond al klaar op de tafel, met brandende waxinelichtjes. Zo was er meteen een piepklein beetje kerstsfeer. Kinderen waren onder toezicht geconcentreerd aan het zagen en snijden. Ook de vaders en moeders werden aan het werk gezet.