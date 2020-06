RODEN – Veel reparatiefietsen van Bike Life stonden nog in het oude pand. De laatste dagen was men bezig om de zaak te verhuizen naar de overkant, waar Bike Life onder de naam Velodroom verder gaat. Op Facebook laat men weten dat een groot gedeelte van de inventaris weliswaar al over was, maar dat veel reparatiefietsen nog in de opslag van het oude pand stonden. Bike Life geeft op Facebook aan contact op te nemen met iedereen die hierdoor getroffen wordt.