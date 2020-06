‘Veel variatie op een kleine oppervlakte is onze kracht’

Galerie Huis ter Heide is weer open

HUIS TER HEIDE – Na ruim 2,5 maand opent Galerie Huis ter Heide weer haar deuren voor publiek. Daarmee wordt dan toch eindelijk recht gedaan aan de nieuwe expositie die begin maart opende. ‘Na twee weekenden moesten we de deuren sluiten’, zegt galeriehoudster Alie Hut. ‘We vonden het wel zo redelijk om de expositie gewoon door te laten gaan. Dat betekent dat we wat hebben moeten schuiven.’

Al twaalf jaar bestiert Alie, samen met zus Hennie, de galerie aan de Norgervaart in Huis ter Heide. Zelf is ze van het edelsmeden, vooral met zilveren sieraden. ‘Ik heb ooit een cursus edelsmeden gevolgd en kwam erachter dat ik er enig talent voor had. Daarnaast was het gewoon leuk om te doen. Ik wist mijn zus Hennie te enthousiasmeren en zij doet het nu ook al weer een hele tijd.’

De galerie op een uitstekende locatie en gelegen in een oude boerderij, laat veel divers werk op een relatief kleine oppervlakte zien. ‘Dat is onze kracht. Veel kunst van verschillende materialen, waardoor er voor iedereen wat is.’ De stichting galerie Huis ter Heide mag dan op naam van Alie en Hennie staan, eigenlijk is het een soort coöperatie. ‘We hebben een kunstenaarscollectief van nu tien vaste exposanten. Daarnaast vragen we nog een viertal gasten, die doorgaans uit het hele land komen. Juist daarom zou het knap vervelend zijn als wij de net-geopende expositie niet zouden verlengen. Aan de andere kant hebben we een aantal kunstenaars moeten teleurstellen. We hebben namelijk best een lange wachtlijst en sommige kunstenaars moeten nu nog langer wachten.’ De huidige expositie is nu tot 1 september verlengd.

Dat het allemaal even anders zal zijn, is logisch. ‘We mogen straks maximaal zes bezoekers tegelijk verwelkomen’, zegt Alie. ‘Om dat aantal te waarborgen, werken we met een scorebord die ik nog had van het tafeltennis. Bezoekers kunnen bij binnenkomst zelf het bordje omdraaien. Verder is er desinfecterende zeep en zit de gastvrouw in haar eigen ‘cocon’. Het is wat anders, maar ik ben blij dat de galerie in ieder geval weer open mag.’

Ze verwacht dat de gasten zich prima aan de richtlijnen zullen houden. ‘De wereld kijkt niet meer zo op van de maatregelen, dus dat zou geen probleem moeten zijn.’ Groepen kan Alie echter niet ontvangen. ‘Ik geef workshops in edelsmeden, maar dat ligt nu natuurlijk ook stil. Voor ons heeft dat weinig financiële gevolgen. We zijn een galerie zonder winstoogmerk, dus daar maak ik me geen zorgen over. Maar het is wel raar geweest om dicht te zijn. Ik was hier elke dag en opeens viel dat weg. Dan merk je dat er binnen enkele dagen al spinnenwebben ontstaan.’

Alie bleef desondanks bezig. ‘Ik had nog wat opdrachten liggen. Daarnaast maak ik van oude sieraden, nieuwe sieraden. Recyclen vind ik niet het juiste woord. Veel mensen van mijn generatie hebben wel sieraden liggen van hun ouders, maar weten niet zo goed wat ze er mee moeten. Daar maak ik dan samen met de klant iets nieuws van.’

Vanaf heden is de galerie dus weer open. Men is nog op zoek naar twee leden voor bij het vaste collectief. ‘We zoeken nog iemand met werk voor aan de wand en iemand met staand werk’, zegt Alie. ‘Het moet passen in het geheel. Daarbij is het handig dat gasten in een straal van 30 kilometer om de galerie heen wonen. We draaien als collectief namelijk diensten als gastvrouw/-heer. De galerie is van het hele collectief, dus dan is het handig om dichtbij te wonen.’

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.galeriehuisterheide.nl.