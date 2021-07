Veenhuizen eindelijk werelderfgoed

VEENHUIZEN – Lang, heel lang moesten de Koloniën van Weldadigheid wachten op het oordeel over de toekenning van de UNESCO werelderfgoedstatus. De verwachting was dat het werelderfgoedcomité afgelopen zondag een besluit zou nemen. Op die dag stonden de Koloniën namelijk op de agenda van de vergadering van het comité, dat dit jaar plaatsvindt in het Chinese Fuzhou. In Veenhuizen werd alles in gereedheid gebracht om de werelderfgoedstatus te vieren. De vlag werd echter niet gehesen en de champagneflessen niet ontkurkt. De vergadering van het comité liep dusdanig uit dat het besluit over de werelderfgoedstatus van de Koloniën werd uitgesteld. Maandagmiddag kwam het verlossende woord alsnog, waardoor Veenhuizen, Wilhelminaoord, Frederiksoord en Wortel zichzelf officieel werelderfgoed mogen noemen.

Lees er meer over in De Krant van 27 juli 2021.