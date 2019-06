Veenhuizen Komt Thuis prima bevallen

VEENHUIZEN – De allereerste editie van de grote Veenhuizer reünie onder de noemer ‘Veenhuizen Komt Thuis’, was geslaagd. Bij de opening op zaterdag 1 juni in de ochtenduren verwelkomde burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld op het binnenterrein al zo’n 250 deelnemers. Klaas Smid noemde Veenhuizen een bijzonder dorp. En die deelnemers kwamen van heinde en verre. Randstad, Limburg, Zeeland, zelfs uit Canada waren enkele reünisten overgevlogen om deze dag in het gevangenisdorp mee te maken. Nationale bekendheden die ‘iets’ hebben met Veenhuizen waren er ook. Suzanna Jansen, schrijver van het pauperparadijs en Mariët Meester, schrijver van diverse boeken over het dorp, werden gespot.

Gedurende de dag werd het drukker in het dorp. Er was van alles door de organisatie op touw gezet. Kerken waren open, het Verenigingsgebouw was te bekijken, zwembad, voetbal, Bij de Buren, Coco Maria met een optreden van Follek!, De Tuinen van Weldadigheid waren te bezichtigen, Bitter en Zoet, het Pop Up museum en Zunneschien waren open en hadden activiteiten georganiseerd. Het Gevangenismuseum bracht deelnemers om de tien minuten naar de diverse locaties en dat uiteraard met de Boevenbus. Bijzonder was dat ook de huisjes aan de voorkant van gevangenis Norgerhaven ditmaal te bezichtigen waren. De Boevenbus mocht deze speciale dag de slagboom voorbij rijden.

Later op de dag verplaatste de bijeenkomst zich naar het maallustcomplex. Daar werd de dag afgesloten met een Veenhuizer dorpsreünie. De organisatie kon zaterdagavond tevreden terug kijken op een geslaagde dag. Plannen om een dergelijk evenement vaker te organiseren werden nog niet in de ijskast gezet. Organisator Peter Bos zei het zo: ‘Het was een mooie dag, het weer hielp bijzonder mee, je zag dat er veel herinneringen werden opgehaald en dat mensen soms verrast waren om een oude bekende weer eens tegen te komen. Het was voor Veenhuizen een goede dag.’