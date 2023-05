Wat: Veenhuizen bestaat 200 jaar

Veenhuizen

Donderdag 20 april 2023 t/m donderdag 18 april 2024

Informatie: www.kolonienvanweldadigheid.nl

Veenhuizen viert een jaar lang feest tijdens 200-jarig jubileum

VEENHUIZEN – Veenhuizen bestaat 200 jaar en dat mag iedereen weten. Niet voor niets is de organisatie een jaar lang bezig geweest met een indrukwekkend programma voor jong en oud. Het programma loopt al enige tijd, maar over belangstelling is er geen reden tot klagen vertelt dorpsgids Peter Bos die Veenhuizen als geen ander kent.

‘De interesse is groot onder de mensen en daar zijn we als organisatie natuurlijk ontzettend blij mee. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft, omdat we alle evenementen die nog in het verschiet liggen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben bedacht.’ Elk dorp en iedere streek kent zijn eigen verleden en dat maakt ieder gebied tot een aantrekkelijke plek om te bezoeken. Veenhuizen vormt op deze regel geen uitzondering. Het gevangenisdorp en voormalige onvrije Kolonie van Weldadigheid gedenkt en viert 200 jaar pionieren in een levend landschap vol verborgen verhalen. Het kroonjaar wordt gevierd met een aantrekkelijk programma met bijna 50 activiteiten en initiatieven. Op deze wijze moet 200 jaar Veenhuizen op gepaste wijze worden gevierd en als een mooie herinnering onderdeel worden van de geschiedenis.

Strafkolonie, ‘pauperparadijs’ en gevangenisdorp: Veenhuizen was het allemaal. Duizenden kolonisten werden hier zo’n tweehonderd jaar geleden naartoe gestuurd. Ze leerden een beroep zodat zij konden voorzien in eigen onderhoud. Na een periode als Rijkswerkinrichting (1859-1875) was Veenhuizen tot 1983 een gesloten, zelfvoorzienend gevangenisdorp waar men alleen mocht wonen als men er ook werkte. Ook nu nog spelen straf en heropvoeding in Veenhuizen een grote rol. Het Drentse Veenhuizen lijkt in niets op andere dorpen. Hier getuigen meer dan honderd Rijksmonumenten van een uniek verleden. Karakteristiek zijn de dienstwoningen met de kenmerkende spreuken zoals ‘Rust Roest’ en ‘Werk is Leven’ die er te zien zijn en de tand des tijds hebben doorstaan. Van de drie carrévormige gestichten is er slechts één bewaard gebleven. Het voormalige hospitaal en de directeurswoning zijn echte eye-catchers. Bijzonder ook is Klein Soestdijk. Deze witte villa werd in 1859 gebouwd voor de hoofddirecteur van de gestichten. De verpleegden moesten hier ‘op audiëntie’ bij de hoofddirecteur. Er valt ontzettend veel te zeggen over Veenhuizen, maar mensen kunnen het natuurlijk ook zelf komen beleven, want er liggen nog ontzettend veel leuke dingen in het verschiet legt Bos uit.

‘Op de website www.kolonienvanweldadigheid.nl hebben we alle evenementen die worden georganiseerd overzichtelijk gepresenteerd en voorzien van alle informatie die nodig is om een bezoek te komen brengen. We nodigen iedereen dan ook van harte om ons prachtige dorp binnenkort eens met een bezoek te komen vereren. Begin volgende maand start bijvoorbeeld de grote locatievoorstelling ‘Het Pauperparadijs’, maar ook de Nationale Ploegwedstrijden en de Open Monumentendag zijn zeer zeker de moeite waard om maar eens een tipje van de sluier op te lichten. Onlangs is overigens ook bekend geworden hoe we het jaar willen afsluiten en dat zal niet gebeuren met een uitbundig feest, maar met een speciale herdenkingsdienst te nagedachtenis aan de 2200 weeskinderen die in onze omgeving begraven liggen. Voor deze mensen is er geen herdenkingsplek en op deze manier krijgen ze toch de aandacht die ze verdienen.’ Als Kolonie van Weldadigheid heeft Veenhuizen ook genoeg te bieden op culinair vlak. Wil je luxe uit eten, gezellig borrelen, de lokale keuken leren kennen of lekker buiten de deur eten met het hele gezin? Het kan allemaal. Maak op www.kolonienvanweldadigheid.nl een keuze uit de verschillende restaurants, eetcafés, lunchrooms en brasseries.