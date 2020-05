‘Veenhuizen wordt in de regio zwaar onderschat’

Otto Huisman ziet dat gevangenisdorp Veenhuizen weer open gaat

VEENHUIZEN – Het was stil de afgelopen tijd in Veenhuizen. Het gevangenisdorp had, net als alle andere plekken in de regio, te lijden onder het coronavirus. Met de versoepelingen in aantocht, lijkt alles weer langzaamaan terug naar het oude te gaan. Otto Huisman, voorzitter van Veenhuizen Boeit, is er blij mee. ‘Want er valt in Veenhuizen veel te zien en te beleven. Dat is een besef dat we ook in de regio meer mogen hebben.’

Hij is sinds twee jaar de voorzitter van de Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme, beter bekend onder de werknaam ‘Veenhuizen Boeit’. Otto Huisman is maar wat in zijn nopjes met die rol. ‘Ik volgde Herman Beerda op als voorzitter’, zegt hij. ‘Ik vind het hartstikke leuk om te doen. We hebben een mooi bestuur, het draait als een tierelier.’ De grootste uitdaging voor de stichting is om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staat. ‘Het is geen geheim dat Veenhuizen druk bezig is om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen. Wanneer dat lukt, biedt dat weer nieuwe kansen voor het dorp. Veenhuizen wordt dan nóg bekender. Juist daarom is het van belang dat men er hetzelfde in staat. We willen geen Orvelte worden.’

‘Als Veenhuizen Boeit zijn wij een belangrijke partij om alles in goede banen te laten leiden. Iedereen moet er straks van profiteren, wanneer Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst staat. Niet alleen de ondernemers, ook de inwoners van Veenhuizen. We moeten er gezamenlijk iets moois van maken’, stelt Huisman.

Ook voor de nabije toekomst liggen er zeker kansen, meent Huisman. ‘Verre reizen zitten er eerst nog niet in. Dan ga je het dichterbij zoeken. Ik daag mensen in de regio dan ook uit om eens naar Veenhuizen te komen. Fiets- en wandelroutes vliegen je hier om de oren. Drink een kop koffie bij Bitter en Zoet, ontdek de routes naar Frederiksoord of doe wat leuks bij Actief Veenhuizen. Het hele dorp heeft heel wat te bieden, inmiddels is het zelfs mogelijk er te overnachten. De ondernemers zijn ontzettend blij dat ze weer open kunnen. Men staat te trappelen.’

Ook het Tourist Info Punt in Veenhuizen gaat weer open. ‘Dat wordt gedragen door vrijwilligers, die ook allemaal hart voor het dorp hebben’, zegt Huisman. ‘Zij voorzien alle bezoekers graag van informatie. Juist dan kom je erachter hoeveel er te doen is in en om Veenhuizen.’

Volgens Huisman wordt Veenhuizen in de regio zwaar onderschat. ‘Dat is altijd al zo geweest. Men denkt vaak: wat ver weg is, is leuker. Dan vergeet je om in de nabije regio te zoeken. Juist nu is het een goede periode om de eigen regio te ontdekken. Je hoeft je zeker niet te vervelen. Vanaf Roden is het pakweg 17,5 kilometer naar Veenhuizen. Prima op de fiets te doen. Lekker een patatje eten bij Piepers en Paupers, en dan nog een mooie fietsroute ontdekken. Het kan hier allemaal.’

De ondernemers die weer open gaan, zijn volgens Huisman overwegend positief. ‘Natuurlijk hebben zij een vervelende periode achter de rug. Maar men kijkt naar voren, naar de toekomst. En dan overheerst positiviteit.’ De huren van de monumentale panden in Veenhuizen zijn door het Rijksvastgoedbedrijf opgeschort. ‘Dat scheelt alweer. Verder is men nog aan het kijken naar energiebesparende maatregelen in de gebouwen. Want de energie loopt echt weg daar. De isolatie in die gebouwen is natuurlijk heel slecht, nu wordt er gekeken hoe men straks op energie kan besparen. Dat zou een slok op een borrel schelen.’

Nu ook de campings weer open zijn, ziet Huisman het zelf ook positief in. ‘Vaak zijn campings een goede leverancier van toeristen. Er komt dus kortom weer een mooie periode aan.’

Wie benieuwd is naar alles wat Veenhuizen te bieden heeft, kan eens kijken op www.veenhuizenboeit.nl.