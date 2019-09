Veldslag om Norg al jaren een groots evenement

In the sportlight

NORG – Veel mountainbikers hebben zaterdag 7 september al lang en breed roodomcirkelt in hun agenda. In Norg staat namelijk de Veldslag om Norg op het programma, een wedstrijd of cyclosportieve tocht van honderd of tachtig kilometer. Deelnemers worden volgens de organisatie ‘geconfronteerd met het mooiste en zwaarste wat Noord-Drenthe te bieden heeft’. Kortom: de Veldslag belooft wederom een spectaculair geheel.

2019 markeert de zesde editie van de Veldslag om Norg. In 2014 deed het evenement zijn intrede en nu – vijf jaar geslaagde edities later – is het eigenlijk al niet meer weg te denken uit Norg.

De Veldslag is een KNWU-evenement. Dat betekent dat we met hulp van de wielerbond het evenement nog beter maken. De KNWU ondersteunt bij de jurering. Maar ook de speciale verzekeringen lopen via de wielerbond. Mooi, deze extra ervaring en kennis. Voor de duidelijkheid: je hebt geen KNWU-licentie nodig om mee te doen met de Veldslag.

Er is ruimte voor 250 wedstrijdrenners en 1600 deelnemers voor de cyclosportieve tocht (100 of 80 kilometer). Met het indelen van de startwaves houden we rekening met de volgorde van inschrijven.

Deelnemers dienen minstens vijftien jaar oud te zijn. De Veldslag is een volledig verzorgde tocht en deelname kost 29,50 euro. Deelnemers krijgen vrij gebruik van materiaalposten vóór en tijdens de race, een chip voor tijdsregistratie, Veldslag om Norg stuurbord met voornaam, uitdagend parcours met verrassingselementen door Noord-Drenthe, een beveiligd parcours door 120 vrijwilligers, een verzekering via de KNWU, medische ondersteuning, drie Makro Foodpoints met voeding en dorstlesser en natafelen met vlees van de barbecue en een halve liter bier (of frisdrank).

Teams in de Veldslag

Je kunt ook meedoen met een bedrijven)team. Een team bestaat uit minimaal 5* en maximaal 20** personen. Een mooie, geheel verzorgde dag met vrienden en/of collega’s. Een team krijgt veel extra’s en geniet op het finishterrein nog lang na van de race.

Een team krijgt een eigen tent met vloer, tafels en stoelen. Daarnaast ruimte voor (reclame)uitingen en koffie, thee en koek voor de start. Ook kan men onbeperkt drinken, is er een maaltijd in de tent en zijn er borrelhapjes. Een team van vijf personen betaalt 495 euro. 10 personen betalen 920 euro en 20 personen betalen 1570 euro. Een extra deelnemer kost 65 euro en een gast zonder deelname 35 euro.

Team gemeente Noordenveld

De gemeente Noordenveld heeft haar ondernemers uitgedaagd om mee te doen aan de Veldslag om Norg. Ondernemers van de Kampeerhal Roden, Intersport, Bike Life, Harkboot, Sportgroepdrenthe, Elton/Elsun, Zorgplaza en Homemade gaan de uitdaging aan. Op dinsdag 3 september 2019 komt het team voor het eerst volledig bij elkaar bij het Rôner pannenkoekenhuis aan de Brink 37 te Roden. Wethouder Alex Wekema: “Tijdens de kick-off, 3 september, krijgen alle deelnemers een fietsshirt en na het eten van een lekkere pannenkoek gaan we samen de benen op spanning zetten.”

Op zaterdag 7 september 2019 gaan wethouders Alex Wekema en Jeroen Westendorp en medewerkers van de gemeente Noordenveld samen met de ondernemers de Veldslag om Norg rijden. Het is een mountainbiketocht van 80 of 100 kilometer. In totaal bestaat het Noordenveldteam uit 22 personen.

Wat: Veldslag om Norg

Wanneer: zaterdag 7 september

Hoe laat: Start wedstrijd om 9:30 uur, start cyclosportieve tocht om 9:40 uur.