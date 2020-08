Veldslag om Norg staat voor ‘coronaproof’ editie

NORG – Op zaterdag 5 september staat de Veldslag om Norg weer op het programma. Dit jaarlijks terugkerende MTB-evenement is in de gehele regio bekend. Dat het dit jaar een andere editie wordt, moge duidelijk zijn. De organisatie heeft – in nauw contact met de gemeente Noordenveld – flinke aanpassingen moeten doen. Het resultaat? Een coronaproof evenement. Mét tweeduizend verwachte deelnemers, maar zónder publiek. De Veldslag gaat door!

Makkelijk was het niet voor de organisatie van de Veldslag om Norg. Nog niet veel mountainbike-evenementen gingen door sinds de uitbraak van de coronacrisis. Dat houdt dus in dat de organisatie veel zelf moet uitzoeken. Zoiets gaat gepaard met veel overleggen, waarbij ook de gemeente Noordenveld een belangrijke rol speelt. Onder strikte voorwaarden was het mogelijk om het evenement nu dus tóch te organiseren.

Daarmee komt er dus een vervolg van het evenement wat op het Sportgala van Noordenveld in januari van dit jaar nog tot ‘Evenement van het Jaar’ werd bekroond. Dat de Veldslag om Norg deze fraaie prijs opstreek, is niet eens zo heel verrassend te noemen. De publieksstemmen gaven afgelopen jaar de doorslag en met het hondstrouwe publiek wat ieder jaar naar Norg komt om te fietsen, heeft de Veldslag geluk. Zij stemden massaal en zorgden ervoor dat de Veldslag om Norg zowel het REOStaanArbo NRT en de Drenthe 200 achter zich liet.

Hoewel er 2000 deelnemers verwacht worden, zijn er gelijktijdig op het start- en finishterrein maximaal 300 personen aanwezig. Het terrein heeft een oppervlakte van 22.000 vierkante meter. De Veldslag heeft op basis van een uitgebreid pakket maatregelen een vergunning gekregen van de gemeente Noordenveld.

Anderhalf meter-evenement

De Veldslag is een anderhalf meter-evenement. Van begin tot eind. Dat betekent een ruim opgezet evenemententerrein en inhaalverboden op smalle paden. Niet essentiële voorzieningen, zoals kleed- en douchegelegenheden, zijn niet aanwezig deze uitvoering. Ook komen er geen huldigingsceremonies. Dit alles om contactmomenten te verminderen.

Start en finish De start van de deelnemers is tussen 8.30 en 10.40 uur. Elke tien minuten start een groep van 150 deelnemers. Deelnemers mogen een half uur voor hun eigen vertrektijd aanwezig zijn op één van de parkeerplaatsen. Tien minuten vóór de start rijden deelnemers op naar een gemarkeerde plaats in het startvak (vanaf de Roeghoornweg). De organisatie begeleidt dit. De finish is ook op het terrein. Daar zorgen we voor een vlotte doorstroming naar de parkeergelegenheid.

Publiek niet toegestaan

Tijdens de Veldslag zijn publiek en begeleiding niet toegestaan op het evenemententerrein. Ook op het parkoers monitoren we plaatsen waar normaalgesproken toeschouwers samenkomen. Deelnemers mogen niet verzorgd worden door eigen begeleiding. Onze verzorgingsposten zijn zo ingericht dat iedereen veilig geholpen kan worden aan dranken en voedsel.

Samendoen

De uitvoering van deze speciale editie doen we samen met de deelnemers. Zij zijn zich er ook van doordrongen dat dit de enige manier is om de Veldslag te rijden. We doen het samen.

Voor alle maatregelen: www.veldslagomnorg.nl/coronamaatregelen.

Wat: Veldslag om Norg

Wanneer: zaterdag 5 september

Info: www.veldslagomnorg.nl.