Vele enthousiaste bezoekers bij Open Dag Golfclub Holthuizen

RODEN – De stemming zat er goed in tijdens de Open Dag bij Golfclub Holthuizen op zaterdag 13 april. Hoewel het aanvankelijk nogal koud was – sommige mensen moesten ’s ochtends zelfs de autoruiten krabben – wilden de bezoekers graag een balletje slaan op de golfbaan of op de driving range. De vele vrijwilligers stonden klaar om de gasten op te vangen en naar de clinics te begeleiden. Na een gure, maar droge ochtend hadden de weergoden ’s middags meer variatie op het programma staan; regen, hagel, sneeuw, afgewisseld met wat zonneschijn. Gelukkig lieten bezoekers en vrijwilligers zich hier niet door weerhouden, er werd lustig doorgeoefend en een aantal mensen waagden zich aan een rondje op de par 3 baan of 9 holes op de grote baan.