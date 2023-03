Velodroom winnaar Ondernemersprijs Noordenveld 2022

VEENHUIZEN – Velodroom is maandagavond in de Koepelkerk van Veenhuizen uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs 2022. Het fietsmekka van Roden werd geprezen om haar innovatie. Zo worden oude fietsonderdelen hergebruikt en heeft Velodroom een eigen fietshub ontwikkeld. Vorig jaar wist de zaak ook al een titel in de wacht te slepen: Tweewielerwinkel van het jaar. Daar is nu de Ondernemersprijs aan toegevoegd. Andere genomineerde bedrijven waren Hotel Restaurant Onder de Linden in Roden en Biologische Melkveehouderij Peter Oosterhof uit Foxwolde. De jury lette onder meer op duurzaamheid, innovatie, maatschappelijke betrokkenheid en economische waarde. Velodroom kreeg een prachtig schilderij speciaal voor de fietsenzaak gemaakt door kunstenaar en schilder Fokko Rijkens uit Roderwolde. Het kunstwerk werd overhandigd door burgemeester Klaas Smid.