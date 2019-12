Verandering van een dorp nu vereeuwigd

Siep Eldering brengt boek uit over Hoogkerk

PEIZE/HOOGKERK – De in Peize woonachtige Siep Eldering brengt het boek ‘Hoogkerk Verandert’ uit. In dit boek laat hij zien hoe het dorp door de jaren heen verandert. Als bouwkundige legt de geboren Hoogkerker uiteraard focus op hoe het dorp fysiek veranderde, maar ook de veranderende tijdgeest wordt door Siep uiteengezet. Het schrijven van het boek nam aardig wat tijd in beslag, zo bekent hij. ‘Eigenlijk is het boek nooit af natuurlijk. Want steeds als je weer wat nieuws ontdekt, komt daar weer wat achter weg.’

‘Het begon allemaal met mijn eigen familiegeschiedenis’, zegt Siep, wiens overgrootvader Cornelis Hermanus Eldering zich in 1892 vestigde als timmerman/aannemer in Hoogkerk. Hij richtte een familiebedrijf op wat veel huizen heeft gebouwd in het dorp. Ook Siep kwam in het bedrijf terecht, al ging hij later aan het werk als bouwkundig adviseur. ‘De geschiedenis van het bouwbedrijf wat in Hoogkerk gevestigd was, heb ik helemaal uitgeplozen. Daarnaast ben ik lid van de Historische Kring Hoogkerk en had ik in de loop der jaren al informatie verzameld. Het schrijven zelf duurde zo’n twee jaar.’ In die twee jaar trok Siep zich dan vaak terug in zijn ‘schrijvershol’, alwaar de afbeeldingen van de Martinitoren hem omringen.

‘Met dit boek richt ik me specifiek op Hoogkerk’, zegt Siep. ‘Het viel mij op dat veel over Hoogkerk eigenlijk nooit goed gearchiveerd is.’ Vandaar dat Siep zelf maar aan de slag ging. ‘Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik doe het niet om veel boeken te verkopen ofzo, ik vind het gewoon leuk. En met mij zullen er vast meer Hoogkerkers zijn die het leuk vinden om te lezen over de ontwikkeling van het dorp.’ Zo beschrijft Siep hoe Hoogkerk eigenlijk onderdeel was (en misschien ook nog wel is) van het Westerkwartier. ‘Dat weten veel mensen niet, maar Hoogkerk hoorde bij het Westerkwartier. In 1912 is de wijk Kostverloren geannexeerd door Groningen. En in 1967 is Hoogkerk bij Groningen gekomen, waardoor het voor veel mensen onbekend is. Maar Hoogkerk hoort bij het Westerkwartier. Alleen niet bij de gemeente.’

Verwonderlijk is wel dat iemand die een boek schrijft over Hoogkerk, zelf niet in Hoogkerk woont. ‘Mijn band met het dorp is er nog steeds. Mijn familie komt er vandaan en ik ben er groot geworden. Maar aan de andere kant heb ik tegenwoordig niks meer met Hoogkerk. Ik vind het allang niet zo leuk meer. Hert dorpse is er af, dat kwam natuurlijk met de ontwikkeling van de industrie in Hoogkerk. Iets waar zeker niet iedereen blij mee was toendertijd, maar wat wel is doorgezet. Hierdoor is het dorpsgevoel verdwenen.’

Nog steeds ontdekt Siep nieuwe dingen over het dorp waar hij al veel over weet. ‘Elk antwoord roept ook weer vragen op. Dat is heel interessant. Maar op den duur is het boek klaar hè. Je moet ergens stoppen.’

Het boek, wat de ontstaansgeschiedenis van Hoogkerk schetst en tegelijkertijd de veranderingen bij langs gaat, wordt in januari gepresenteerd. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, afbeeldingen en tekeningen. Met 220 bladzijden en hardcover, is het een collectors item voor de echte Hoogkerker. Het boek is voor 25 euro te koop bij de auteur. E-mailadres: s.c.eldering@wxs.nl.