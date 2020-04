PEIZE – Voorbijgangers in Peize moet het zijn opgevallen dat afgelopen week de verbouwing van verzorgingshuis De Hoprank is begonnen. Zo is de ingang tijdelijk verplaatst en is men bezig om kleinere afdelingen in te richten. Uiteindelijk wordt de verbouwing in twee delen gedaan. Eerst vinden er sloopwerkzaamheden plaasts, waarna er herbouwd gaat worden. Dat proces herhaalt zich op twee verschillende locaties bij het verzorgingshuis. In maart 2022 moet het pand klaar zijn.