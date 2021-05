Verdachte van zedenzaak Peter O. wilde gaan potloodventen

RODEN –De in februari aangehouden Peter O. uit Roden wilde gaan potloodventen, oftewel zijn geslachtsdeel laten zien op straat. Het seksueel misbruiken van een 4-jarig meisje was daarbij niet zijn bedoeling. De 52-jarige verdachte verklaarde dat tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.

Op 15 juni vorig jaar vergreep O. zich aan een meisje in een steegje vlakbij zijn woning. Het slachtoffer kwam samen met een vriendinnetje uit een speeltuin toen ze werden aangesproken door de verdachte. De politie maakte later bekend dat het ging om een zedendelict.

Uit onderzoek is gebleken dat O. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, waardoor hij verminderd ontoerekeningsvatbaar is. Hij zal moeten worden behandeld, want de kans op herhaling is groot.

Via Opsporing Verzocht werden camerabeelden verspreidt om de man te vinden. Hierop was hij fietsend te zien in de buurt van de plaats delict. Verder in het onderzoek kwam de politie per toeval op foto’s van de fiets van O. Via de fiets kwam de politie achter het adres van de man. Zodoende vond begin februari de arrestatie plaats.