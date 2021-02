Verdachte zedenzaak Roden bekent misbruik

RODEN – De man die vastzit vanwege een ernstig zedendelict in Roden in juni vorig jaar heeft bekend. Hij heeft een jong meisje in een steeg nabij de Aukemalaan seksueel misbruikt. De verdachte heeft een volledige bekentenis afgelegd. Dat meldt het Openbaar Ministerie via Twitter.

De 52-jarige man uit de gemeente Noordenveld die uiteindelijk kon worden opgepakt dankzij een oplettende buurtbewoner die een foto wist te maken, blijft ook negentig dagen langer vastzitten. Hij is op 2 februari aangehouden. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten. (Foto: politiebeelden)