Verdachte zedenzaak Roden blijft langer vastzitten

RODEN – De 52-jarige man uit de gemeente Noordenveld die dinsdag werd aangehouden als verdachte in de zedenzaak Roden blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest wordt met veertien dagen verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. De man wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar in juni een jong meisje in Roden seksueel heeft misbruikt. De verdachte werd opgepakt dankzij een oplettende buurtbewoner die een foto van hem maakte en daarmee naar de politie ging.

Sinds juni vorig jaar doet de politie onderzoek naar een ernstig zedenmisdrijf in Roden. Op maandagmiddag 15 juni 2020 werd een jong meisje seksueel misbruikt, in een steeg vlakbij de kruising Aukemastraat/Scharftlaan. De politie startte direct een groot onderzoek. De politie deed onder andere een buurtonderzoek en dropte een sms-bom naar 2300 mensen die op 15 juni in de buurt van de plaats van het misdrijf waren. Ook Opsporing Verzocht besteedde op 23 juni uitgebreid aandacht aan de zaak. Het politieonderzoek en de tips hebben uiteindelijk geleid tot aanhouding van de verdachte. Door de aanhouding van de verdachte, zijn alle beelden van de man verwijderd. De politie verzoekt ook een ieder die beelden heeft deze te verwijderen.