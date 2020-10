Verdediging FC Groningen stabiel, aanval blijft een probleem

GRONINGEN – Inmiddels heeft FC Groningen vijf competitiewedstrijden gespeeld in het seizoen 2020-2021. Na deze duels is de Trots van het Noorden met zeven punten terug te vinden op de zevende plaats in de Eredivisie. Met een competitiestart waarin de ploeg van trainer/coach Danny Buijs onder andere PSV, Ajax en FC Utrecht trof, kan de FC tevreden zijn met het huidige puntenaantal. FC Groningen leverde in de eerste vijf duels slechts één wanprestatie, en dat was in het uitduel tegen FC Twente. Inmiddels lijkt de Trots van het Noorden de zaakjes op orde te hebben.



In de wedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Utrecht, die in 0-0 eindigde, stond de verdediging van FC Groningen wederom als een huis. Het centrale duo Dammers-Itakura is zeer betrouwbaar achterin en ook de backs Van Hintum en Dankerlui hebben zich de afgelopen weken goed ontwikkeld. De Utrechters kregen afgelopen zondag slechts een aantal grote kansen, maar op die momenten stuitten de Domstedelingen telkens op de uitstekend keepende Sergio Padt. Over de verdediging van de Trots van het Noorden hoeven supporters zich geen zorgen meer te maken. Ook vorig jaar stonden er sterke mannen achterin, die weinig doelpunten incasseerden. Dit seizoen is dat niet anders. Als deze spelers fit blijven en zich op dezelfde wijze blijven ontwikkelen als de afgelopen weken, hoeft Padt weinig ballen uit het net te halen in de komende 29 Eredivisieduels.



Daar waar de verdediging van FC Groningen de laatste jaren zeer stabiel is, houdt het in aanvallend opzicht niet over. Een winstpartij met meer dan één of twee doelpunten verschil zit er vaak niet in. Uiteraard is dat niet noodzakelijk, maar dat de spelers van de Trots van het Noorden moeite hebben met doelpunten maken, is toch een groot probleem op zich. Naast dat het de FC de afgelopen jaren soms twee of drie punten kostte, vermaak je het publiek er ook niet mee. En dat is, vooral in deze coronaperiode, toch zeer belangrijk. Momenteel wordt er dan wel zonder supporters gevoetbald, er komt een tijd dat dat weer gaat veranderen. Hoewel het publiek eerst zeer verheugd zal zijn om weer een in het stadion aanwezig te mogen zijn, wordt er binnen de kortste keren ook weer attractief voetbal verwacht. Het is daarom te hopen dat de ploeg van Buijs ook in aanvallend opzicht stabiel wordt.



Want ook tegen FC Utrecht speelde de Trots van het Noorden voorin weinig klaar. In de eerste helft leverde hard werken en goed positiespel nog wel een aantal mogelijkheden op, maar tot echte kansen kwam de FC niet. In de tweede helft hield het qua doelpogingen helemaal niet meer over. Jørgen Strand Larsen is in de spits echt wel een goede aanwinst. De jonge Noor heeft dan wel nog niet gescoord en creëert vooralsnog weinig kansen, toch is hij balvast en sterk in de duels. Ook tegen de Domstedelingen fungeerde Larsen vooral als aanspeelpunt en kon hij zijn medespelers voorin bedienen. Voor de spits is het jammer dat diezelfde medespelers Larsen nog niet of nauwelijks weten te vinden. In het duel tegen Ajax vormde de Noor nog een goed koppel met Remco Balk, maar Buijs gaf afgelopen zondag de voorkeur aan Patrick Joosten in plaats van de jonge Zuidhorner. Joosten was met name in het eerste kwartier zeer actief, maar zakte daarna weg. Ook de voorste speler achter Larsen, Ramon Pascal Lundqvist, speelde matig. Zonder de aanvallende impulsen van zijn medespelers voorin, wordt het voor Larsen ook een lastig verhaal.



Ondanks de ontbrekende aanvallende impulsen kan FC Groningen dit seizoen absoluut meedoen om een plek in de subtop. De verdediging van de Trots van het Noorden behoort tot één van de beteren van de Eredivisie. De doelpunten van Larsen, Balk en een fitte Robben, gaan tegen de wat mindere ploegen ook snel volgen. FC Groningen heeft in de eerste vijf duels drie top-5 ploegen op bezoek gehad. In de komende wedstrijden, tegen Fortuna Sittard en VVV-Venlo, wordt verwacht dat de ploeg van Buijs zelf het spel maakt. Hierin wacht de FC weer een ander soort uitdaging.