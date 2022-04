RODEN – Jarenlang was mevrouw van der Sleen bewoonster van de Noorderkroon. Altijd zat ze rechts voorin de gang haar huisarts op te wachten. Standaard met de beentjes over de stoelleuning. Eerst bezocht huisarts Iteke de Jong haar regelmatig voor een praatje, de laatste jaren was dat Edith Steenhuisen. Edith maakte een fotoserie van de bijzondere bewoonster die altijd riep dat ze in een paradijs leefde. Vlak daarna overleed de markante dame. Nu is ze ‘terug’ op haar oude nest, vereeuwigd op de plek waar ze altijd zat te wachten. Edith hing samen met verpleegkundige Greet Noordhof haar portret aan de wand. Edith won de fotowedstrijd van de Krant en kreeg haar winnende foto afgedrukt op aluminium. Over de plek hoefde ze niet na te denken: de hal van de Noorderkroon.