Vereniging Loopgroep Veenhuizen opgericht

VEENHUIZEN – Afgelopen donderdag 30 juli heeft het bestuur van Loopgroep Veenhuizen de statuten ondertekend, onder toeziend oog van Jan Willem van der Woude. De oprichting van de Vereniging Loopgroep Veenhuizen is daarmee een feit!

De loopgroep bestaat sinds januari 2018 als onderdeel van het bedrijf van Annie Fabriek. Ondanks dat het geen formele vereniging was, werd het verenigingsgevoel breed gedragen door alle lopers. Het nieuwe bestuur heeft de schouders eronder gezet en in twee maanden tijd de vereniging opgericht.

Jan Willem van der Woude van notariskantoor Holland & Van der Woude uit Roden heeft zijn diensten belangeloos voor de vereniging ingezet.