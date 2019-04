Verenigingsgebouw Zevenhuizen vrijdagavond omgedoopt tot Robin Tinge-huis

ZEVENHUIZEN – De 15-jarige Robin Tinge uit Zevenhuizen komt vanavond alle huiskamers binnenvallen tijdens The Battles van The Voice Kids. Twee weken geleden wist hij met zijn optreden alle vier de juryleden omver te blazen. Binnen 5 seconden draaiden de rode stoelen. Rockchick Anouk viel als een blok voor de eigenzinnige Robin. Vanavond staat hij in The Battles, op RTL 4, 20:30. voor de vrijwilligers van het Verenigingsgebouw DES om het honk voor één avond om te dopen in het ‘Robin Tinge-huis’. Fans van Robin zijn van harte uitgenodigd The Battle te volgen op groot scherm. Adres Verenigingsgebouw: Hoofddiep 54 Zevenhuizen.