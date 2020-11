Verenigingsondersteuning voor tafeltennisvereniging Rotak

LEEK/RODEN – Tafeltennisvereniging Rotak en de Rabobank hebben deze week een overeenkomst getekend voor verenigingsondersteuning met een looptijd van twee jaar. Het begon vorig jaar op een inspiratieavond met vele verenigingen in Peize. Secretaris Jan Dijkstra vertelde daar het verhaal van Rotak: ‘Ik ben blij dat we nog bestaan’. Twee jaar geleden was er de ALV om de vereniging op te heffen. Drie man besloten echter om door te gaan met de club. Trainer Frank Stolp bezocht vervolgens de basisscholen in Leek en zo kwamen er al snel 10 jeugdleden. Het bestuur, onder de bezielende leiding van voorzitter Lex Bruijn, zit vol ambities en ziet veel potentie omdat Rotak de enige tafeltennisvereniging is in de gemeentes Noordenveld en Westerkwartier. Het doel is om te groeien tot een volwaardige grote vereniging door jeugd- en seniorleden in aantal uit te breiden en een 50+ afdeling op te richten.

Rotak heeft de ambities verwerkt in een Pitch en het enthousiasme hierin werd niet onopgemerkt: Rotak werd als kleine vereniging geselecteerd voor Rabobank verenigingsondersteuning.

Om de doelen te bewerkstelligen is de eerste prioriteit: een andere accommodatie. ‘We lopen in onze huidige accommodatie tegen veel beperkingen aan en zijn nu op zoek naar een gezellig ‘home’ dat zorgt voor verenigingsgevoel en waar het mogelijk is om op meerdere dagen te spelen. We hebben ons oog momenteel laten vallen op De Schutse’, aldus Jan Dijkstra. ‘Een verbouwing is dan wel noodzakelijk: er zal onder andere een sportvloer in moeten en de verlichting zal moeten worden aangepast. Tevens zal er ruimte moeten worden gecreëerd voor voldoende bergruimte en kleedkamers. Gesprekken met de gemeente en De Schutse hierover zijn inmiddels gaande.’

Omdat de tafeltennisvereniging zich gaat richten op Leek en Roden zit er binnenkort een naamsverandering voor de club aan te komen. De naam is door de ALV al gekozen en zal binnenkort worden onthuld. Met de naamsverandering komt er ook een nieuw clublogo en komen er uiteraard nieuwe shirts. ‘Het zou mooi zijn als we voor de eerste druk van de shirts een shirtsponsor konden vinden, maar dat valt zeker in Coronatijd niet mee. Belangstellende bedrijven die ons willen helpen kunnen zich bij mij melden via secretariaat@ttvrotak.nl’. Kijk voor meer informatie op www.ttvrotak.nl.