Vergelijken van leasemaatschappijen kan u voordeel opleveren

Wanneer u een auto wil gaan leasen, dan zult u al snel ondervinden dat er inmiddels een enorm aanbod is. Dit geldt niet alleen qua auto’s, maar ook het aantal leasemaatschappijen groeit met de dag. Elke leasemaatschappij probeert u te overtuigen met zeer scherpe private lease aanbiedingen. Maar vormen die scherpe prijzen wel echt zo’n goede deal?

Verschillende maandbedragen voor exact dezelfde auto

Ook wanneer u al weet welke auto u wilt gaan leasen, is het belangrijk om de verschillende aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken. De premie kan bij de ene leasemaatschappij zomaar 20 euro hoger zijn dan bij een andere maatschappij. Dat ligt niet aan het winstpercentage dat ze willen maken, maar voornamelijk aan het soort contract dat wordt afgesloten. De premie die u per maand betaalt voor private lease, wordt onder andere bepaald door het aantal kilometers dat u met de leaseauto wilt gaan rijden. Daarnaast hangt de premie af van welk type auto u leaset en welke opties daarop zitten. Als laatste speelt ook de duur van het leasecontract een grote rol. In het algemeen geldt: hoe langer de duur van het contract is, des te lager de maandelijkse premie.

Voorwaarden van het leasecontract zijn belangrijk

Het is bij het leasen van een auto uitermate belangrijk dat u weet welke voorwaarden er verbonden zijn aan uw contract. Wat is er bijvoorbeeld geregeld wanneer u schade rijdt met uw leaseauto? Wat gebeurt er als u om één of andere reden het maandbedrag opeens niet meer kan betalen? Wat als degene op wiens naam het leasecontract staat, plotseling komt te overlijden? Dit zijn allemaal zaken die meespelen in de prijs van het contract en belangrijk zijn om te weten, alvorens u het contract daadwerkelijk afsluit. Wanneer uw financiële toetsing is goedgekeurd, dan heeft u het recht op 14 dagen bedenktijd voor u het contract ondertekent.

Populaire auto’s om te leasen

Private lease-aanbiedingen gaan vaak over kleine, handige stadsauto’s voor woon-/werkverkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kia Picanto, de Smart, de Citroën C1, of de Renault Twingo. Dit zijn allemaal handige, kleinere auto’s die u voor een schappelijk bedrag per maand kunt leasen. Vooral tijdens de Coronacrisis worden deze auto’s vaker geleased, omdat mensen zich minder veilig voelen in het openbaar vervoer. Ook heel populair zijn elektrische auto’s. Dit is mede het geval omdat deze nieuw in de garage een flink prijskaartje hebben. Wanneer u zo’n auto leaset, rijdt u duurzaam en betaalt u naast het maandbedrag alleen nog het opladen van de auto.

Hoe is de leaseauto verzekerd en heeft u een eigen risico?

Bij veel leasemaatschappijen zijn de leaseauto’s standaard WA-verzekerd. Wilt u een allrisk verzekering afsluiten,dan kan dat uiteraard tegen een meerprijs. Voor sommige schades heeft u een klein eigen risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een steen door uw voorruit. Wanneer dit te vervangen is, betaalt de leasemaatschappij. Wanneer echter een compleet nieuwe ruit moet worden geplaatst, dan betaalt u daar aan mee. Ook deze zaken dienen duidelijk te worden vermeld in het leasecontract. Doe er uw voordeel mee!