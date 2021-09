Verhoog de waarde van jouw woning met gietvloeren

Huiseigenaren zoeken steeds vaker naar manieren om de woonwaarde van hun woning te verhogen. Een manier is door het plaatsen van gietvloeren. Er zijn veel voordelen aan het laten plaatsen van gietvloeren in jouw huis. Ze kunnen worden gebruikt als scheidingswand om ruimte en elegantie te geven, en ze kunnen ook het uiterlijk van het interieur van jouw huis verbeteren.

Wat is een gietvloer en waarom is het iets voor jou?

Een gietvloer is een type vloer dat doorgaans in huis wordt toegepast. Het is meestal gemaakt van beton of porselein, die worden verwarmd en gekoeld om ze volledig vlak te maken. Het hebben van een gietvloer in jouw huis kan je een aantal zeer gunstige eigenschappen bieden.

Gietvloeren worden vaak gebruikt vanwege hun vermogen om te verwarmen en te koelen met behulp van warmtestralers. Dit zorgt ervoor dat de ruimte op een gelijkmatige temperatuur blijft, ook als het buiten verandert. Gietvloeren bieden ook voordelen doordat ze erg glad kunnen worden als ze nat worden of worden schoongemaakt, dus ze zijn veilig voor kinderen.

Betonlook gietvloeren versus tegelvloeren

Het storten van een betonvloer is een ouderwetse techniek met enkele nadelen. Zo zal de betonplaat meer ruimte innemen dan tegels. En het storten van betonnen vloeren kan rommelig zijn en kost tijd om in te stellen. Het is ook niet ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een snelle oplossing, omdat het storten van betonnen vloeren geen maatwerk mogelijk maakt zoals tegels.

Tegelvloeren zijn in sommige opzichten beter dan gegoten betonvloeren: ze zijn goedkoper, de installatie is eenvoudiger en ze zijn geweldig als je met veel ontwerpen wilt experimenteren. Maar in één opzicht zijn gietvloeren superieur: het is veel gemakkelijker om ze schoon te maken als ze vuil worden. Uiteindelijk is het echter moeilijk te bepalen welke van deze duurzamer is, tegels of gestort beton.

Betonlook gietvloeren in de winter – Voorbereiden op de koude maanden

Gietvloeren zijn in veel landen populair. Ze zijn meestal samengesteld uit beton en enkele andere materialen zoals water, zand en grind. De vloer wordt in vormen gegoten en vervolgens gestold met stoomwarmte of chemische oplossingen. Gietvloeren bieden enkele voordelen ten opzichte van andere soorten vloeren:

Het beton kan zo ontworpen worden dat het veel schade kan weerstaan en behoudt zijn sterkte.

Gietvloeren zijn flexibel waardoor ze geplaatst kunnen worden op nieuwe bouwplaatsen, wat bij de meeste materialen zoals hout of tapijt niet mogelijk is.

Gietvloeren zorgen voor een uitstekende geluidsisolatie doordat ze het gebouw afdichten voor geluiden van buitenaf.

Ze bieden ook een uitstekende thermische isolatie omdat beton een uitstekende isolator is en er zeer weinig luchtruimte is tussen de plaat en de grond eronder.

Leven met gietvloeren was nog nooit zo eenvoudig Gietvloeren zijn allang niet meer alleen voor bedrijen. Met gietvloeren is het nu mogelijk om deze in jouw woning te plaatsen en daarvan te genieten. Ze zijn dus niet alleen voor ziekenhuiskamers! De stijgende populariteit van gietvloeren wordt toegeschreven aan het eenvoudige installatieproces en de mogelijkheid om met veel verschillende soorten bestaande vloeroppervlakken te werken. Gietvloeren maken jouw leven gemakkelijker door ze zelf te leggen, waardoor je kosten en tijd bespaart. Ze kunnen overal in jouw woning of bedrijfspand worden geïnstalleerd; vergeet dat lelijke tapijt!