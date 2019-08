Verkeerd verbonden in Roderwolde

RODERWOLDE – Op dit moment genieten de spelers en toneelbouwers van hun wel verdiende vakantie. Het is ze gegund. Want vanaf mei dit jaar zijn ze al in touw met de repetities en de voorbereidingen, zodat ze ook dit jaar weer eind augustus een blijspel kunnen opvoeren. En natuurlijk weer in ons eigen Drentse dialect.

De avondvullende voorstelling wordt opgevoerd door onze ervaren enthousiaste groep toneelspelers. Zij worden aangevuld met jeugdige talenten.En dit jaar alweer voor de 58e keer in de tuin van de pastorie in Roderwolde.

Het stuk is uit het Duits bewerkt door Henk Karstens.

Een klein tipje van de sluier:

Hans Jansen heeft zijn zinnen gezet op Marthe Meijer, maar haar ouders zijn daarop tegen. Bovendien hebben de ouders van Hans al een huwelijk geregeld voor hun zoon met Alie Holting, die veel ouder is dan Hans.

De vader van Hans, Jans Meijer, zet iedere avond een ladder tegen de muur bij ’t slaapkamerraam van Marthe. Zo lijkt het alsof er al een vrijer bij haar is. Hans wil wel eens weten wie er ’s nachts bij Marthe is en zaagt daarom de poten van de ladder door. De volgende morgen wordt duidelijk wie de insluiper is…….maar daarmee heeft Hans zijn Marthe nog niet! Gelukkig krijgt hij hulp.

Mocht je willen weten hoe het afloopt: de voorstellingen zijn op vrijdag 23, zaterdag 24, dinsdag 27 en woensdag 28 augustus. De voorstellingen beginnen om 20.30 uur.

Na elke voorstelling is café het Rode Hert in Roderwolde open voor een gezellige na-borrel. Het café staat aan de Hoofdstraat 32, tegenover parkeerplaats “het Doedensplein”.

Op zondag 25 augustus wordt in ons theater een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Roden/Roderwolde gehouden met medewerking van onze toneeltalenten. Voorganger is ds. W. Meijles. De dienst begint om 10.30 uur.

Tijdens de voorstellingen en de kerkdienst gebruiken we onze ringleiding.

Reserveren van kaarten kan via www.openluchtspel.nl of via de verkoopadressen. Ook die kun je op de genoemde site vinden.