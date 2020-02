‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’ in De Wilp

In the Sportlight

DE WILP – Ook in De Wilp barst binnenkort het toneel weer los. Drie avonden lang zal Toneelvereniging Wilskracht dorpsgenoten en andere belangstellenden vermaken met het stuk ‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’. De Krant blikt alvast vooruit.

Eerst even over de toneelvereniging zelf. Heropgericht in 1953, vierde de vereniging afgelopen jaar hun 65-jarig jubileum. Ieder jaar trekken zij vele dorpsgenoten en omwonenden naar Op de Welle, wat al jaren de vaste uitvalsbasis is van de toneelvereniging. Vanaf september tot en met februari wordt er aan het stuk geschaafd in het dorpshuis. Onder professionele leiding van de regisseur gaat men aan de slag met tekst en mimiek, om zo in februari drie uitvoeringen ten tonele te brengen.

‘Komen is zeker de moeite waard’, zo belooft de toneelvereniging. Al jaren kiest men in De Wilp voor een blijspel of klucht. Humor wordt immers zeer gewaardeerd door de bezoekers. Ook dit jaar viert de humor weer hoogtij. Wilskracht bestaat uit een zeer bont gezelschap van uiteenlopende leeftijden en ervaringen. Wie eens kennis wil maken met de vereniging, kan op een repetitieavond komen kijken. Ook donateurs zijn altijd van harte welkom.

Plot

Dit jaar is gekozen voor het stuk ‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’. Het stuk is geschreven door Henk Roede en wordt gespeeld in drie bedrijven. Er zijn vier heren en vier dames rollen, plus twee omwisselbare rollen. Het stuk zelf is dolkomisch, zo verzekert de toneelvereniging. Hieronder een korte samenvatting van het plot:

‘Het komische stuk speelt zich af in de wachtruimte van een regionaal ziekenhuisje. Dokter Hogebaum is een oude dokter die nogal vergeetachtig en verstrooid is. Hij gaat er mee stoppen, maar moet eerst nog even zijn opvolger inwerken. Dan komt een Joop van het uitzendbureau langs voor schoonmaakwerkzaamheden. Echter ziet Dokter Hogebaum hem per ongeluk voor zijn opvolger aan, wat tot bizarre situaties leidt. Joop denkt al snel dat hij dus ingehuurd is als dokter en vind dat eigenlijk wel interessant en doet dan ook zijn uitstekende best. Maar waar is de echte nieuwe dokter en wat voor bezoekers komen er verder allemaal wel niet langs in het ziekenhuis? Zo is er Nella, die werkelijk alle kwaaltjes schijnt te hebben die er maar bestaan en komt Rebecca eerder in het ziekenhuis om een goede partij te schaken, dan dat ze werkelijk iets mankeert. Ook komt Roel langs met een zere duim, maar is dat de enige reden waarvoor hij langskomt? Gelukkig kan het ziekenhuis beschikken over het kordate hoofd van de verpleging Joke en verpleegkundige Annie, maar of die de boel nog kunnen redden? “Verkeerde hulp op de Eerste Hulp” is weer een dolkomische klucht van Henk Roede die van de ene dolle situatie in de andere over gaat. Van het begin tot het einde zit ook deze klucht weer vol grappen, zoals Roede altijd weet te doen bij zijn kluchten.’

Praktische informatie

De uitvoeringen zijn op zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 29 februari aanstaande. De voorverkoop van de kaarten heeft reeds plaatsgevonden. Er zijn nog wel kaarten verkrijgbaar bij Sylvia Nabring aan de Mr. Nennstiehlweg 50. Donateurs krijgen de eerste kaart gratis en betalen voor de tweede kaart vier euro. Daarna kosten kaarten telkens acht euro (ook voor niet-donateurs). Wie kaarten wil hebben, moet er snel bij zijn. Hier geldt namelijk: op=op.

Wat: toneeluitvoeringen De Wilp

Wanneer: zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 29 februari

Info: www.opdewelle.nl/verenigingen/wilskracht/