Verkeersexamen afgelegd onder prima weersomstandigheden

RODEN – Ongeveer driehonderd leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen in Roden, Peize en Nietap legden woensdag het praktijkexamen verkeer af. Om klokslag 9:00 uur gaven kersverse wethouder Robert Meijer en wethouder Alex Wekema onder uitstekende weersomstandigheden het startsein voor het fietstochtje door het mooie Roden. Vanaf de Trambaan fietsen de leerlingen een route door het drukke centrum. Onderweg moesten ze aantonen het geleerde ook praktisch toe te kunnen passen. Hand uitsteken, over de schouder kijken, links, rechts en nog een keer links, het kwam allemaal voorbij. Onderweg werden ze beoordeeld door vrijwilligers die op strategische posities de verrichtingen van de kinderen in de gaten hielden en beoordeelden. Doorgaans ging het de kinderen allemaal prima af.