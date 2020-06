LEEK – Op de plek waar vroeger het Leekster Hoofddiep liep, ligt sinds 2014 een waterelement. Aan de Scheiershoek is het sindsdien bij warm weer vaak een komen en gaan van kinderen. Ook afgelopen week was het weer raak. Het kwik steeg snel en dus kon de zwembroek weer uit de kast. Onder toeziend oog van de ouders, was het heerlijk ravotten in het centrum van Leek. Verkoeling werd gezocht en gevonden, en ook de komende weken zal het nog gezellig druk blijven aan de Schreiershoek.